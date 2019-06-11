Лука Модрич: "На нас очень повлияла война в Хорватии"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич сказал, что готов играть за национальную команду, пока приносит ей пользу. Обладатель "Золотого мяча"-2018 сказал, что на его менталитет повлияла война в Хорватии, приведшая к независимости от Югославии.

- Я горжусь, что представляю мою страну, - цитирует AS Модрича. - Я капитан и очень рад этому. Я хочу играть за сборную, пока могу приносить помощь.

В сборной всегда хватало талантливых игроков. Страна была одержима успехом поколения Франции-1998. Они были примером для нас.

Мы провели выдающийся чемпионат мира в России. Мы чувствовали, что должны сделать что-то выдающееся. Тяжело было проиграть в финале.

На нас очень повлияла война в Хорватии. Играть за хорватскую сборную - мечта любого мальчишки. Мы гордимся, что представляем нашу страну.