Луис Энрике заявил, что не хочет возвращаться на пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что не собирается возвращаться на пост наставника «Барселоны».

«Я не думаю, что у Жоана Лапорты (президент «Барселоны». — Прим. «СЭ») есть мой номер телефона. Я не собираюсь уходить из сборной. У меня есть контракт с национальной командой, меня хотели видеть на нынешней должности, и я уважаю это», — приводит Goal слова Энрике.

Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, один раз выигрывал Лигу чемпионов и по одному разу становился обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может в ближайшее время покинуть свой пост в связи с неудовлетворительными результатами команды.