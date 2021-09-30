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Луис Энрике заявил, что не хочет возвращаться на пост главного тренера «Барселоны»

15:58
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что не собирается возвращаться на пост наставника «Барселоны».

«Я не думаю, что у Жоана Лапорты (президент «Барселоны». — Прим. «СЭ») есть мой номер телефона. Я не собираюсь уходить из сборной. У меня есть контракт с национальной командой, меня хотели видеть на нынешней должности, и я уважаю это», — приводит Goal слова Энрике.

Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, один раз выигрывал Лигу чемпионов и по одному разу становился обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может в ближайшее время покинуть свой пост в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1ktvcbhy29nj01em4dt5e05vff

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Иван Торопцев все материалы автора

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