Суарес: «Для Хави сейчас не время, чтобы возглавлять «Барселону». В клубе война, которая вредит игрокам»
Бывший нападающий «Барселоны», форвард «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о возможном назначении бывшего полузащитника «сине-гранатовых» Хави на пост главного тренера команды.
«Я, как фанат футбола и как человек, который знает, что Хави сделал для «Барселоны» как игрок, считаю, что сейчас не время для того, чтобы принимать команду. Хави достаточно умен, он понимает сложность работы в клубе. Он должен выждать нужный момент. Сейчас в «Барселоне» идет война, которая приносит вред футболистам. Я считаю Хави очень квалифицированным тренером, возвращение на «Камп Ноу» может сделать его таким же успешным в «Барселоне», как и в бытность игроком», — приводит Sport.es слова Суареса.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Хави в качестве одного из кандидатов на смену Роналду Куману. Сейчас 41-летний испанец работает главным тренером катарского клуба «Аль-Садд».
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/luis-suarez-barca-hay-guerra-12130555
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