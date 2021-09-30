Суарес: «Для Хави сейчас не время, чтобы возглавлять «Барселону». В клубе война, которая вредит игрокам»

Бывший нападающий «Барселоны», форвард «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о возможном назначении бывшего полузащитника «сине-гранатовых» Хави на пост главного тренера команды.

«Я, как фанат футбола и как человек, который знает, что Хави сделал для «Барселоны» как игрок, считаю, что сейчас не время для того, чтобы принимать команду. Хави достаточно умен, он понимает сложность работы в клубе. Он должен выждать нужный момент. Сейчас в «Барселоне» идет война, которая приносит вред футболистам. Я считаю Хави очень квалифицированным тренером, возвращение на «Камп Ноу» может сделать его таким же успешным в «Барселоне», как и в бытность игроком», — приводит Sport.es слова Суареса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Хави в качестве одного из кандидатов на смену Роналду Куману. Сейчас 41-летний испанец работает главным тренером катарского клуба «Аль-Садд».