Лопетеги: «Удаление повлияло на ход матча с «Барсой», «Севильи» пришлось отойти назад, чтобы отстоять ничью»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Команда билась изо всех сил, показала характер и амбиции, — приводит слова тренера сайт клуба. — Жаль, что пропустили гол в стратегически важный момент, тем более мы знали о сильных качествах Араухо, но не смогли ему помешать. Во втором тайме мы прибавили. Удаление повлияло на ход матча: нам пришлось отойти назад, чтобы отстоять ничью. У них практически не было голевых моментов, за исключением удара Дембеле в штангу».

«Севилья» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, имея на счету 38 очков.