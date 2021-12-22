Лопетеги: «Удаление повлияло на ход матча с «Барсой», «Севильи» пришлось отойти назад, чтобы отстоять ничью»
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
«Команда билась изо всех сил, показала характер и амбиции, — приводит слова тренера сайт клуба. — Жаль, что пропустили гол в стратегически важный момент, тем более мы знали о сильных качествах Араухо, но не смогли ему помешать. Во втором тайме мы прибавили. Удаление повлияло на ход матча: нам пришлось отойти назад, чтобы отстоять ничью. У них практически не было голевых моментов, за исключением удара Дембеле в штангу».
«Севилья» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, имея на счету 38 очков.
Дополнительная информация:
https://www.sevillafc.es/actualidad/noticias/lopetegui-la-expulsion-ha-condicionado-y-hemos-tenido-que-dar-un-paso-atras
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