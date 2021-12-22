Черышев: «Говорил с Иосифовым, когда он только перешел в «Вильярреал». Он молодец, у него все будет хорошо»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что давал советы новичку «Вильярреала» Никите Иосифову, перешедшему в испанский клуб минувшим летом.

— Общаетесь ли с нашими молодыми ребятами, которые приехали в Испанию, — Иосифовым, Севикяном? Следите за ними?

— С Иосифовым говорил, когда он только прилетел. Никита спрашивал некоторые вещи, в частности по работе с Унаи Эмери, у которого играл в «Севилье». Я всегда открыт для общения и рассказал, что этому тренеру нравится, что нет. Очень хороший парень, прислушивается к советам, вежливо разговаривает. Все это мне понравилось. Дай бог, чтобы у него здесь получилось. Недавно Иосифов забил на Кубок короля за первую команду «Вильярреала». Поздравляю, это уже здорово! Удачи желаю и мальчику из «Леванте», но с ним пока не общался.

— Как относитесь к отъездам таких молодых ребят из России?

— Тот же Иосифов — молодец. Никита к этому стремился, поставил себе цель оказаться в Европе — и достиг ее. Все у него будет хорошо!

— Что вам как игроку в первую очередь бросается в глаза в разнице подготовки и менталитета наших и испанских футболистов?

— Не сказал бы, что есть какие-то большие отличия. На мой взгляд, подготовка и игроков, и тренеров очень схожа. Недавно вот российская молодежка испанскую победила. В том матче выходил парень из «Валенсии» Уго Гильямон. Сказал, что замерз сильно...

Иосифов перешел в «Вильярреал» из «Локомотива» в июле нынешнего года. На счету 20-летнего россиянина 3 гола в 12 матчах за дубль испанской команды, также он забил один мяч в дебютном матче за основную команду в первом раунде Кубка Испаии против «Виктории» (8:0). В данный момент эта встреча остается единственной для россиянина за основную команду «Вильярреала».

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