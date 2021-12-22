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Араухо: «Барса» заслуживала большего, потому что во втором тайме мы были лучше «Севильи»

09:44
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал результат матча с «Севильей» (1:1) в 18-м туре чемпионата Испании.

«Мы сделали шаг вперед, провели отличную игру против такого сложного соперника, как «Севилья», — цитирует Араухо Marca. — Заслуживали большего, потому что во втором тайме сыграли намного лучше. В первом тайме у нас были хорошие отрезки, жаль, что они забили гол, воспользовавшись нашей невнимательностью. Нам нужно забивать больше одного гола, мы работаем и надеемся исправить свое положение во втором круге».

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 28 очков. «Севилья» находится на второй позиции, имея на счету 38 очков.

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Анна Горшкова все материалы автора

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