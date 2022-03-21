Линекер считает, что Хави может стать элитным футбольным тренером

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Кажется, что Хави на самом деле станет элитным тренером, каким многие из нас его представляли», — написал Линекера в Twitter.

What a performance from @FCBarcelona. What a display from @Auba. What a job Xavi is doing. Qu? espect?culo. ??? — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) March 20, 2022

«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.