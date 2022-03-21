Бускетс рассказал о настрое «Барселоны» на остаток сезона после матча с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о шансах команды выиграть чемпионат Испании сезона-2021/22 после разгромной победы в матче с «Реалом» (4:0).

«Мы не думаем о результате, а делаем то, что от нас требуют, это наша цель. Мы могли бы забить и больше в матче с «Реалом». Команда понимала, что все делает правильно, поэтому мы смогли разгромно выиграть.

Если у нас будет хоть минимальный шанс побороться за титул, мы сделаем это, хотя понимаем, что отрыв большой. Но мы будем готовы, если конкуренты начнут терять очки. Сначала нам нужно выйти на второе место, опередив «Севилью». При этом мы всегда думаем о завоевании титулов и о высоких целях», — цитирует Бускетса Marca.

«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.