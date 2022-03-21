«Мы вернулись». Пике отреагировал на крупную победу «Барселоны» над «Реалом»

Пике отреагировал на крупную победу «Барселоны» над «Реалом»

Защитник «Барселоны Жерар Пике отреагировал на победу в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Раала» (4:0).

«Мы вернулись», написал Пике в соцсетях.

We are back. — Gerard Piqu? (@3gerardpique) March 20, 2022

«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.