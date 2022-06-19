«Лидс» требует от «Барселоны» 55 миллионов евро за Рафинью

«Барселона» пытается подписать нападающего «Лидса» Рафинью, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы достигли договоренности о переходе 25-летнего бразильца с агентом футболиста, Деку, однако английский клуб хочет получить за игрока 55 миллионов евро. «Барселона» все еще не готова выплатить такую сумму.

Рафиньей также интересуются несколько клубов из чемпионата Англии — в том числе, «Арсенал» — однако ни один из них все еще не сделал официального предложения.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.