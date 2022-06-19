Роналдо хочет подписать Марсело и Дани Алвеса в «Вальядолид»

«Вальядолид», вернувшийся в ла лигу, намерен укрепить оборону.

Как сообщает UOL, клуб планирует подписать 39-летнего Дани Алвеса и 34-летнего Марсело. Оба игрока могут присоединиться к команде по просьбе их соотечественника Роналдо, который владеет 51 процентом акций клуба и является его президентом.

По данным источника, руководство «Вальядолида» надеется, что Марсело и Дани Алвес пойдут на значительное сокращение зарплаты, поскольку платить им столько, сколько они получали в прежних командах, испанский клуб не в состоянии.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. Этим летом бразилец покинул мадридский клуб в качестве свободного агента.

15 июня Алвес объявил об уходе из «Барселоны». Он уйдет свободным агентом по истечении контракта.

«Вальядолид» занял второе место во втором испанском дивизионе в сезоне-2021/22 и вернулся в ла лигу спустя год после вылета.