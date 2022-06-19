«ПСЖ» просил Винисиуса не продлевать контракт с «Реалом»

«ПСЖ» просил игрока «Реала» Винисиуса Жуниора не продлевать контракт с мадридцами и рассмотреть переход в парижский клуб. В скором времени футболист продлит соглашение с мадридцами до 2026 года.

По данным Marca, «ПСЖ» пытался уговорить вингера перейти в «ПСЖ». В период с ноября по март представители парижан неоднократно связывались с 21-летним игроком.

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.