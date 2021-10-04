«Леванте» уволил Пако Лопеса с поста главного тренера
17:36
Пако Лопес был отправлен в отставку с поста главного тренера «Леванте», сообщает официальный сайт клуба. Вместе с ним уходит и его тренерский штаб. Клуб поблагодарил его за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшем.
Решение связано с неудачным стартом команды в текущем сезоне. «Леванте» в восьми матчах набрал четыре очка (четыре ничьи и четыре поражения) и занимает 18-е место в ла лиге.
54-летний Пако Лопес тренировал «Леванте» с 2018 года. Он провел с командой 147 матчей — лучший результат в истории клуба. При нем «Леванте» доходил до полуфинала Кубка Испании.
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