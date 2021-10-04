Серж Орье стал игроком «Вильярреала»

Защитник Серж Орье продолжит карьеру в «Вильярреале». 28-летний ивуариец подписал контракт с испанским клубом до конца сезона. Также соглашение предусматривает возможность продления договора еще на два года, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2020/21 Орье принял участие в 19 матчах за «Тоттенхэм» английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.

1 сентября он расторг контракт со «шпорами» и находился в статусе свободного агента.