В Испании сообщили об увольнении тренера «Хетафе» Мичела
17:47
Главный тренер «Хетафе» Мичел освобожден от занимаемой должности, сообщает 4 октября Marca.
По данным источника, такое решение принял президент «Хетафе» Анхель Торрес. Причина — неудовлетворительные результаты команды.
В восьми матчах «Хетафе» набрал только одно очко и занимает последнее место в ла лиге. Тренера не спасла ничья с «Реалом Сосьедад» (1:1) в последнем матче.
58-летний Мичел возглавил «Хетафе» 27 мая. Он заменил на этой должности Хосе Бордаласа.
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