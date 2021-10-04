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В Испании сообщили об увольнении тренера «Хетафе» Мичела

17:47
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Главный тренер «Хетафе» Мичел освобожден от занимаемой должности, сообщает 4 октября Marca.

По данным источника, такое решение принял президент «Хетафе» Анхель Торрес. Причина — неудовлетворительные результаты команды.

В восьми матчах «Хетафе» набрал только одно очко и занимает последнее место в ла лиге. Тренера не спасла ничья с «Реалом Сосьедад» (1:1) в последнем матче.

58-летний Мичел возглавил «Хетафе» 27 мая. Он заменил на этой должности Хосе Бордаласа.

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Евгений Петров все материалы автора

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