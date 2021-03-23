Лев после ухода из сборной Германии хочет возглавить «Реал»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после ухода из национальной команды хочет возглавить «Реал», утверждает журналист Кристиан Фальк в Twitter. По его словам, специалист в последнее время изучает испанский язык, а ранее часто говорил о намерении поработать в мадридском клубе.

Как сообщалось ранее, Йоахим Лев покинет пост главного тренера национальной команды Германии после Евро-2020. Он руководит немцами с 2006 года. Под его руководством Германия выиграла ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017, а также взяла серебро Евро-2008 и бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016.