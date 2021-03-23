«Камп Ноу» станет центром вакцинации от коронавируса в Барселоне
20:17
Стадион «Барселоны» будет задействован в массовой вакцинации населения Испании от коронавируса, информирует официальный сайт команды.
Соответствующее соглашение о размещении на «Камп Ноу» пункта вакцинации заключили президент клуба Жоан Лапорта и министр здравоохранения Каталонии Альба Верджес.
Стадион станет одной из семи основных точек вакцинации в регионе. Сюда поступит около 500 тысяч доз вакцины, министерство планирует привить 70% населения.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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