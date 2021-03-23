«Камп Ноу» станет центром вакцинации от коронавируса в Барселоне

Стадион «Барселоны» будет задействован в массовой вакцинации населения Испании от коронавируса, информирует официальный сайт команды.

Соответствующее соглашение о размещении на «Камп Ноу» пункта вакцинации заключили президент клуба Жоан Лапорта и министр здравоохранения Каталонии Альба Верджес.

Стадион станет одной из семи основных точек вакцинации в регионе. Сюда поступит около 500 тысяч доз вакцины, министерство планирует привить 70% населения.