Фати рассчитывает попасть на Евро
18:13
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассчитывает поехать на Евро в составе сборной Испании. Форвард в настоящее время восстанавливается после травмы колена, из-за которой не выходил на поле с ноября.
«Надеюсь, я попаду на Евро, но мне в первую очередь нужно восстановиться после травмы. Я не знаю, что случится, но попасть на Евро — мечта каждого футболиста. Я не ставлю целей, но стараюсь прогрессировать изо дня в день, расти как игрок и как человек», — цитирует Football Espana Фати.
В нынешнем сезоне Фати провел 10 матчей и забил 5 голов в составе «Барсы». За сборную Испании он отыграл четыре встречи и забил один мяч — в ворота Украины (4:0).
Испания в групповом турнире Евро-2021 сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.
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