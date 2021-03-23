Фати рассчитывает попасть на Евро

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассчитывает поехать на Евро в составе сборной Испании. Форвард в настоящее время восстанавливается после травмы колена, из-за которой не выходил на поле с ноября.

«Надеюсь, я попаду на Евро, но мне в первую очередь нужно восстановиться после травмы. Я не знаю, что случится, но попасть на Евро — мечта каждого футболиста. Я не ставлю целей, но стараюсь прогрессировать изо дня в день, расти как игрок и как человек», — цитирует Football Espana Фати.

В нынешнем сезоне Фати провел 10 матчей и забил 5 голов в составе «Барсы». За сборную Испании он отыграл четыре встречи и забил один мяч — в ворота Украины (4:0).

Испания в групповом турнире Евро-2021 сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.