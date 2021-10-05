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Леонардо: «Реал» просто проявляет неуважение к «ПСЖ»

19:23
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо резко ответил на слова президента «Реала» Флорентино Переса, который пообещал, что мадридский клуб подпишет нападающего парижан Килиана Мбаппе.

«Это продолжается уже два года. Трансефрное окно закрыто. «Реал» должен прекратить подобное поведение. Нужно уметь остановиться. Мбаппе — игрок «ПСЖ». И мы приложим все силы, чтобы он таковым и остался. Мадрид же просто проявляет неуважение к нашему клубу», — сказал Леонардо L'Equipe.

По данным СМИ, «Реал» в летнее трансферное окно пытался заполучить Мбаппе, но переход не состоялся. Контракт 22-летнего француза с «ПСЖ» истекает следующим летом.

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Иван Шитик все материалы автора

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