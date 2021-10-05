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«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Пау Торреса

18:39
Пау Торрес. Фото Instagram
Пау Торрес. Фото Instagram
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Сразу несколько топ-клубов претендуют на защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Однако фаворитом в борьбе за 24-летнего испанца называется «Манчестер Сити», сообщает Marca.

По данным источника, «Вильярреал» готов отпустить игрока за 50 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Торреса.

В минувшем сезоне Пау Торрес провел 44 матча за «Вильярреал», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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