«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Пау Торреса

Сразу несколько топ-клубов претендуют на защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Однако фаворитом в борьбе за 24-летнего испанца называется «Манчестер Сити», сообщает Marca.

По данным источника, «Вильярреал» готов отпустить игрока за 50 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Торреса.

В минувшем сезоне Пау Торрес провел 44 матча за «Вильярреал», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.