Фати — о продлении контракта с «Барселоной»: «Счастлив, что продолжу играть в клубе, который мне так нравится»
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал продление контракта с клубом.
«Я очень счастлив, особенно оттого что продолжу играть в клубе, который мне так нравится, — приводит Diario Sport слова Фати. — Благодарен за возможность, которую мне продолжают давать».
Новое соглашение рассчитано до 2027 года.
«Играть за «Барселону» — то, ради чего я работал все эти годы, и, слава богу, клуб дает мне возможность продолжать. Теперь мне просто нужно работать дальше и восстановить уверенность на поле. Как и всегда, моя цель — продолжать совершенствоваться день за днем как игрок и как личность и бороться за все трофеи», — заявил Фати.
В текущем сезоне 18-летний нападающий провел 5 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил 2 гола.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/ansu-fati-hoy-dia-feliz-12322740
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