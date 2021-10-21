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Фати — о продлении контракта с «Барселоной»: «Счастлив, что продолжу играть в клубе, который мне так нравится»

Фати заявил, что счастлив продлить контракт с «Барселоной»
17:52
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень счастлив, особенно оттого что продолжу играть в клубе, который мне так нравится, — приводит Diario Sport слова Фати. — Благодарен за возможность, которую мне продолжают давать».

Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Играть за «Барселону» — то, ради чего я работал все эти годы, и, слава богу, клуб дает мне возможность продолжать. Теперь мне просто нужно работать дальше и восстановить уверенность на поле. Как и всегда, моя цель — продолжать совершенствоваться день за днем как игрок и как личность и бороться за все трофеи», — заявил Фати.

В текущем сезоне 18-летний нападающий провел 5 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/ansu-fati-hoy-dia-feliz-12322740

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Екатерина Савостина все материалы автора

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