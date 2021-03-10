Лапорта собирается снова переименовать «Барселону Б»

Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента «Барселоны», планирует изменить название дубля команды «Барселона Б». По информации El Mundo Deportivo, в планах Лапорты вернуть название «Барселона Атлетик».

Дубль «Барсы» появился с 1970 году как раз под названием «Барселона Атлетик». В 1990 году он сменил название на «Барселона Б» по тогдашнему закону Испанской футбольной ассоциации, который обязал все дочерние команды присоединиться и взять названия главных клубов.

В 2008 году Лапорта, занимавший пост президента «Барсы», вернул дублю название «Барселона Атлетик», но два года спустя его преемник Сандро Россель вернул прежнее название.

В настоящее время «Барселона Б» играет в сегунде Б, третьем по силе дивизионе Испании.