Лапорта считает, что эти президентские выборы были самыми важными в истории «Барселоны»

Новоизбранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта произнес первую речь после возвращения на пост.

«Спасибо за поздравления, — сказал Лапорта. Видео опубликовано в официальном Twitter «Барсы». — Я хотел бы поблагодарить всех членов клуба, всех обладателей сезонных абонементов, которые приняли участие в этих выборах.

Это делает «Барселону» особенной. Это самые важные выборы в истории, учитывая ситуацию с глобальной пандемией, которая изменила нашу жизнь. Большая благодарность тем, кто проголосовал за нас, руководству клуба, работникам. Сегодня особенный день».

Победитель набрал 54,28 процента голосов. Второе место занял Виктор Фонт (29,99). На третьей позиции Антони Фрейша (8,58).

58-летний Лапорта ранее уже был президентом «Барселоны». Он занимал эту должность с 2003 по 2010 год. Победитель выборов обещал, что в случае успеха убедит Лионеля Месси, чей контракт истекает в 2021 году, остаться в команде.