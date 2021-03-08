Пуйоль поздравил Лапорту с победой на выборах президента «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил новоизбранного президента клуба Жоана Лапорту с победой на выборах.

«Поздравляю Жоана Лапорту, — написал Пуйоль 8 марта. — Удачи и успеха. Прекрасная картина, когда мы видим всех трех кандидатов вместе».

58-летний Лапорта ранее уже был президентом «Барселоны». Он занимал эту должность с 2003 по 2010 год. Победитель выборов обещал, что в случае успеха убедит Лионеля Месси, чей контракт истекает в 2021 году, остаться в команде.

При Лапорте «Барса» четырежды выиграла чемпионат Испании, два раза — Лигу чемпионов, а также стала победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.