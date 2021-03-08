Лапорта считает, что голосование Месси на президентских выборах доказывает его любовь к «Барселоне»

Новоизбранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что форвард команды Лионель Месси любит «Барсу».

«20 лет назад Лео Месси дебютировал за команду U-14, — сказал Лапорта. Видео опубликовано в официальном Twitter «Барсы». — Я видел, как Месси, лучший игрок в истории, пришел сегодня на голосование и принял участие в нем. Это о многом говорит. Лионель Месси любит «Барсу». Мы большой клуб и большая семья. И у нас есть лучший игрок».

Победитель набрал 54,28 процента голосов. Второе место занял Виктор Фонт (29,99). На третьей позиции Антони Фрейша (8,58).

58-летний Лапорта ранее уже был президентом «Барселоны». Он занимал эту должность с 2003 по 2010 год. Победитель выборов обещал, что в случае успеха убедит Лионеля Месси, чей контракт истекает в 2021 году, остаться в команде.