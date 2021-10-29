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Жоан Лапорта: «Куман не продолжил работу из-за результатов»

14:34
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему был уволен с поста главного тренера Роналд Куман.

«Мы решили уволить Кумана после игры с «Райо». Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.

Куман не продолжил работу из-за результатов. Ситуация стала нестабильной. Мы все еще сохраняем шансы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, есть Кубок.

Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не сопровождалась успешными результатами», — приводит Mundo Deportivo слова Лапорты.

Куман возглавлял «Барселону» с августе 2020 года по октябрь 2021. Под его руководством в этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.

«Барселона» идет на девятом месте в чемпионате Испании (15 очков), а в групповом этапе Лиги чемпионов команда занимает третье место с тремя очками на счету.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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Обе забьют - да

28%

1.68

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25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
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Спартак
Ростов

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Рома
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1X

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20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211029/1001706093/fc-barcelona-rueda-prensa-sergi-barjuan-directo.html

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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