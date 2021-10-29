Жоан Лапорта: «Куман не продолжил работу из-за результатов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему был уволен с поста главного тренера Роналд Куман.

«Мы решили уволить Кумана после игры с «Райо». Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.



Куман не продолжил работу из-за результатов. Ситуация стала нестабильной. Мы все еще сохраняем шансы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, есть Кубок.



Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не сопровождалась успешными результатами», — приводит Mundo Deportivo слова Лапорты.

Куман возглавлял «Барселону» с августе 2020 года по октябрь 2021. Под его руководством в этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.

«Барселона» идет на девятом месте в чемпионате Испании (15 очков), а в групповом этапе Лиги чемпионов команда занимает третье место с тремя очками на счету.