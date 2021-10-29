Гвардиола отреагировал на отставку Кумана из «Барселоны»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отставку Роналда Кумана из «Барселоны».
«И я, и Роналд прекрасно понимаем, что мы зависим от результатов. Никто не может удержаться на своей должности без хороших результатов. Нас судят по итогам матчей. Куман — мой друг, я желаю ему всего наилучшего», — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардиолы.
PEP ? Ronald and myself we know exactly that we depend and live and expect and we are there for the results. Nobody can survive without good results. No-one. We are judged for the results. Like a friend of mine. I wish him all the best.— Manchester City (@ManCity) October 29, 2021
Роналд Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 года, он был уволен 28 октября 2021 года. «Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании с 15 очками в 10 матчах.
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