Пике попрощался с уволенным из «Барселоны» Куманом

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера. Специалист был отстранен посл поражения от «Райо Вальекано» на этой неделе.

«Было очень приятно быть к вашим услугам, Роналд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Крепко обнимаю, мистер», — написал Пике в Twitter.

Ha sido un placer enorme estar a tus ?rdenes @RonaldKoeman. Te deseo toda la suerte del mundo en el futuro. Un fuerte abrazo m?ster. pic.twitter.com/HGoFtztDNh — Gerard Piqu? (@3gerardpique) October 28, 2021

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством было сыграно 67 матчей, в которых одержаны 40 побед. В этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.