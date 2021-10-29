Пике попрощался с уволенным из «Барселоны» Куманом
01:54
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера. Специалист был отстранен посл поражения от «Райо Вальекано» на этой неделе.
«Было очень приятно быть к вашим услугам, Роналд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Крепко обнимаю, мистер», — написал Пике в Twitter.
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством было сыграно 67 матчей, в которых одержаны 40 побед. В этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю