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Пике попрощался с уволенным из «Барселоны» Куманом

01:54
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера. Специалист был отстранен посл поражения от «Райо Вальекано» на этой неделе.

«Было очень приятно быть к вашим услугам, Роналд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Крепко обнимаю, мистер», — написал Пике в Twitter.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством было сыграно 67 матчей, в которых одержаны 40 побед. В этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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