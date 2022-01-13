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Сегодня, 14:41

Лапорта — после поражения от «Реала»: «Мы гордимся, что болеем за «Барселону»

Лапорта высказался о поражении «Барселоны» от «Реала»
Виктория Кравченко

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании от «Реала» (2:3) произнес речь в раздевалке.

«Мы гордимся тем, что фанаты болеют за «Барселону». Мы сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы шли вперед и показывали свой талант, мы превзошли себя. Вы были смелыми, мы можем этим гордиться. Спасибо вам всем. Уверен, что если мы продолжим двигаться дальше, то победы придут», — цитирует Лапорту пресс-служба каталонцев.

После 20 туров ла лиги «Барселона» набрала 32 очка и расположилась на 6-м месте турнирной таблицы, «Реал» (49) занимает 1-ю позицию.

Источник: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1481576264829968384
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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Педри высказался о поражении «Барселоны» в матче с «Реалом»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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