Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании от «Реала» (2:3) произнес речь в раздевалке.

«Мы гордимся тем, что фанаты болеют за «Барселону». Мы сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы шли вперед и показывали свой талант, мы превзошли себя. Вы были смелыми, мы можем этим гордиться. Спасибо вам всем. Уверен, что если мы продолжим двигаться дальше, то победы придут», — цитирует Лапорту пресс-служба каталонцев.

После 20 туров ла лиги «Барселона» набрала 32 очка и расположилась на 6-м месте турнирной таблицы, «Реал» (49) занимает 1-ю позицию.