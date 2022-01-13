Педри высказался о поражении «Барселоны» в матче с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение команды в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала» (2:3).

«Осталось кисло-сладкое послевкусие. Матч мог завершиться победой команды, но, если ты не можешь реализовать свои шансы, происходит такое.

Я немного задыхался из-за темпа игры и ковида, который плохо протекал, но я рад, что смог снова вернуться к игре», — цитирует Педри Marca.

После 20 туров ла лиги «Барселона» набрала 32 очка и расположилась на 6-м месте турнирной таблицы, «Реал» (49) расположился на 1-й позиции.