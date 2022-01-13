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Сегодня, 14:28

Педри высказался о поражении «Барселоны» в матче с «Реалом»

Виктория Кравченко

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение команды в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала» (2:3).

«Осталось кисло-сладкое послевкусие. Матч мог завершиться победой команды, но, если ты не можешь реализовать свои шансы, происходит такое.

Я немного задыхался из-за темпа игры и ковида, который плохо протекал, но я рад, что смог снова вернуться к игре», — цитирует Педри Marca.

После 20 туров ла лиги «Барселона» набрала 32 очка и расположилась на 6-м месте турнирной таблицы, «Реал» (49) расположился на 1-й позиции.

Источник: https://www.marca.com/futbol/supercopa-de-espana/barcelona-real-madrid-directo/2022/01/12/01_0113_20220112_178_186.html
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

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Бетис

 11
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
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Хетафе

 18 1 6
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