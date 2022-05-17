Лапорта: «Дембеле хочет остаться в «Барселоне», но его соблазняют другие предложения»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил вероятность ухода форварда Усмана Дембеле из команды.

«Усман хочет остаться в «Барселоне», но его соблазняют более выгодные предложения других клубов. Мы уже давно сделали свое предложение, представители Дембеле попросили нас подождать до конца сезона. Мы хотели получить ответ раньше, но мы не можем заставить Усмана.

Мне нравится Дембеле, нашему тренеру — тоже. Мы приложили серьезные усилия, чтобы сохранить его в составе. Я вижу, что ему комфортно в клубе. У него отличные отношения со всеми, плюс зимой приехал Обамеянг, с которым они уже давно дружат. Представители Дембеле контролируют ситуацию, но я надеюсь, что он останется. Если Усман уйдет, мы будем искать ему замену и усилим позицию, на которой сейчас играет он», — приводит Goal слова Лапорты.

Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 25-летний француз забил 2 гола и отдал 13 результативных передач в 31 матче за каталонцев.

Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».