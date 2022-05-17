Лапорта: «Дембеле хочет остаться в «Барселоне», но его соблазняют другие предложения»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил вероятность ухода форварда Усмана Дембеле из команды.
«Усман хочет остаться в «Барселоне», но его соблазняют более выгодные предложения других клубов. Мы уже давно сделали свое предложение, представители Дембеле попросили нас подождать до конца сезона. Мы хотели получить ответ раньше, но мы не можем заставить Усмана.
Мне нравится Дембеле, нашему тренеру — тоже. Мы приложили серьезные усилия, чтобы сохранить его в составе. Я вижу, что ему комфортно в клубе. У него отличные отношения со всеми, плюс зимой приехал Обамеянг, с которым они уже давно дружат. Представители Дембеле контролируют ситуацию, но я надеюсь, что он останется. Если Усман уйдет, мы будем искать ему замену и усилим позицию, на которой сейчас играет он», — приводит Goal слова Лапорты.
Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 25-летний француз забил 2 гола и отдал 13 результативных передач в 31 матче за каталонцев.
Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|26
|7
|4
|80-31
|85
|
2
|Барселона
|37
|21
|10
|6
|68-36
|73
|
3
|Атлетико
|37
|20
|8
|9
|63-42
|68
|
4
|Севилья
|37
|17
|16
|4
|52-30
|67
|
5
|Бетис
|37
|19
|7
|11
|62-40
|64
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|17
|11
|9
|39-35
|62
|
7
|Вильярреал
|37
|15
|11
|11
|61-37
|56
|
8
|Атлетик
|37
|14
|13
|10
|43-35
|55
|
9
|Осасуна
|37
|12
|11
|14
|37-49
|47
|
10
|Сельта
|37
|12
|10
|15
|43-41
|46
|
11
|Валенсия
|37
|10
|15
|12
|46-53
|45
|
12
|Р. Вальекано
|37
|11
|9
|17
|37-46
|42
|
13
|Эспаньол
|37
|10
|11
|16
|40-53
|41
|
14
|Эльче
|37
|10
|9
|18
|37-51
|39
|
15
|Хетафе
|37
|8
|15
|14
|32-38
|39
|
16
|Гранада
|37
|8
|13
|16
|44-61
|37
|
17
|Мальорка
|37
|9
|9
|19
|34-63
|36
|
18
|Кадис
|37
|7
|15
|15
|34-51
|36
|
19
|Леванте
|37
|7
|11
|19
|47-74
|32
|
20
|Алавес
|37
|8
|7
|22
|31-64
|31
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|- : -
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|- : -
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|- : -
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|- : -
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|- : -
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|31
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|31
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9