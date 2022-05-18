Лапорта: «Барселона» должна стремиться к борьбе во всех турнирах»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях каталонского клуба на следующий сезон.

«Барселона» должна стремиться к борьбе во всех турнирах, — приводит слова Лапорты Marca. — Лига чемпионов? Конечно».

Президент каталонского клуба признался, что надеялся на победу в ла лиге в нынешнем сезоне.

«Думал, что в этом сезоне мы можем попытаться выиграть ла лигу. Я говорил, что «Реал» оступится на последнем отрезке, но он был очень стабилен. Мы не оказали достаточного давления, потому что нам не хватило целеустремленности. А Лига чемпионов была разочаровывающей», — сказал он.

После 37 туров ла лиги «Барселона» набрала 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице. В матче последнего тура каталонцы сыграют с «Вильярреалом».

Напомним, что в Лиге чемпионов сезона-2021/22 клуб вылетел на стадии группового этапа.