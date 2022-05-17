Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:03

Алаба возобновил полноценные тренировки с «Реалом» и готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Реала» Давид Алаба во вторник, 17 мая, провел первую полноценную тренировку с «Реалом».

Как сообщает Marca, 29-летний футболист скорее всего сможет сыграть против «Бетиса» 20 мая в последнем туре чемпионата Испании, а также будет готов выйти на поле в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Из-за травмы отводящей мышцы правой ноги, которую Алаба получил в первом матче полуфинала ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:4), защитник пропустил пять игр «Реала» во всех турнирах.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, пригороде столицы Франции Парижа. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/05/17/6283aa9b268e3ec5728b4569.html
Давид Алаба
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бэйла допустил, что игрок может продолжить карьеру в «Кардиффе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости