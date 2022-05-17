Алаба возобновил полноценные тренировки с «Реалом» и готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Давид Алаба во вторник, 17 мая, провел первую полноценную тренировку с «Реалом».

Как сообщает Marca, 29-летний футболист скорее всего сможет сыграть против «Бетиса» 20 мая в последнем туре чемпионата Испании, а также будет готов выйти на поле в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Из-за травмы отводящей мышцы правой ноги, которую Алаба получил в первом матче полуфинала ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:4), защитник пропустил пять игр «Реала» во всех турнирах.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, пригороде столицы Франции Парижа. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.