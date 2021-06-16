«Атлетико» отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Триппьеру
17:14
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Однако испанский клуб отклонил первое предложение по трансферу 30-летнего англичанина, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Мадридцы готовы продать игрока, но требует за него 40 миллионов евро. Контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года.
Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». С 2015 по 2019 год защитник выступал за «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», сделав 6 результативных передач. Вместе с мадридцами футболист стал чемпионом Испании.
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