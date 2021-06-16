«Атлетико» отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Триппьеру

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Однако испанский клуб отклонил первое предложение по трансферу 30-летнего англичанина, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мадридцы готовы продать игрока, но требует за него 40 миллионов евро. Контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года.

Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». С 2015 по 2019 год защитник выступал за «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», сделав 6 результативных передач. Вместе с мадридцами футболист стал чемпионом Испании.