«Реал» планирует приобрести полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса

Руководство «Реала» хочет приобрести полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщает Marca.

По информации издания, клуб рассматривает 21-летнего хавбека в качестве альтернативы полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, на которого также претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси». Боссы «сливочных» решили переключиться на более реальный вариант.

Фернандес был вызван в сборную Аргентины на чемпионат мира-2022 в Катаре. На мировом первенстве футболист принял участие в двух матчах и забил один гол. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины играет в группе C против Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В последнем матче группового этапа ЧМ-2022 аргентинцы встрется с поляками завтра, 29 ноября, начало — 22.00 мск.