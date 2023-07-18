Кузнецов: «Помню, как в Испании пьяным сдавал на права. Очечки надел, спокойно проехал метров сто»
Экс-игрок «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал случай из жизни о сдаче экзамена на права в Испании.
— Самое неожиданное, что с вами случилось в Испании?
— Помню, как пьяным сдавал на права. Российские-то у меня были, но испанские тоже получать пришлось. Это была вообще жопа! Мы закончили чемпионат. А на следующий день экзамен. Я вернулся домой в 8 утра, а уже в 9 меня ждал инструктор!"
— Что вы пили в тот вечер?
— Виски. Сажусь в машину, инструктор спрашивает: «Ты че?» А я просто очечки надел. Спокойно проехал метров сто. Слышу: «Ты хорошо водишь...» — «Да я 15 лет за рулем!»
— Инструктор — ваш приятель?
— Нет, но он знал, кто я. Экзамен был в Витории, я тогда за «Алавес» играл, — сказал Кузнецов «СЭ».
Кузнецов в Испании выступал за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну». Сейчас он возглавляет медиафутбольный клуб 2DROTS.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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|0-0
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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|0-0
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10
|Жирона
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|0-0
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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|0-0
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13
|Сельта
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|0-0
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14
|Кадис
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
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|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -