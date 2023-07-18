Тчуамени не планирует уходить из «Реала», несмотря на интерес «Баварии» и «Ливерпуля»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени планирует продолжать выступать за мадридцев, утверждает AS.

По информации источника, в услугах 23-летнего француза заинтересованы «Бавария» и «Ливерпуль», но он намерен остаться в команде.

Тчуамени перешел в «Реал» летом прошлого года. В минувшем сезоне он провел за «сливочных» 50 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голевыми передачами.