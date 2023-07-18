Кузнецов рассказал о желании Стоичкова поработать в России 10 лет назад
Экс-футболист ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал рассказал о дружбе с игроками «Барселоны» во время игры в Испании.
— В Испании вас еще помнят?
— Конечно! Меня встречают в аэропорту, сразу везут на стадион. Сижу в ВИП-ложе, общаюсь с президентом «Эспаньола», бывшими футболистами сборной Испании. Это здесь, в ЦСКА, меня не любят, а многие болельщики вообще знают только как тренера 2DROTS.
— Самый статусный человек в Испании, с которым общаетесь по сей день?
— Христо Стоичков. Он сейчас в Болгарии, а лет десять назад даже хотел в России поработать спортивным директором. Не помню, какой клуб это мог быть. Христо — топ-футболист! Да в те времена я со всеми игроками «Барселоны» пересекался, в том числе с Куманом и Лаудрупом. Все-таки в одном городе играли.
— Могли сходить вместе в ресторан?
— Нет. Но если виделись там — сидели, болтали. Еще Рауля Тамудо знаю, Ивана Де ла Пенью. Они тоже играли за «Эспаньол», — сказал Кузнецов «СЭ».
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0-0
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14
|Кадис
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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16
|Валенсия
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|0-0
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17
|Альмерия
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|0-0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -