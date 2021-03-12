Куман предпочел бы увидеть в «Барселоне» Депая, а не Агуэро

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман выступил против возможного перехода в команду нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, утверждает Mundo Deportivo.

57-летний специалист хочет видеть в составе сине-гранатовых форварда «Лиона» Мемфиса Депая. Тренер считает, что вклад голландца в будущие успехи команды будет более весомым, чем у аргентинца. Куман продолжает общаться с футболистом после срыва перехода в 2020 году. Тогда трансфер сорвался из-за экономических проблем в «Барселоне», несмотря на достигнутое соглашение с игроком.

Отмечается, что в случае подписания Депай станет одним из самых низкооплачиваемых футболистов в команде. Сам нападающий хочет попробовать свои силы в топ-клубе.

Кроме того, на позицию Кумана влияет то, что Агуэро сыграл в нынешнем сезоне всего 11 матчей, пропустив много игр из-за травмы. При этом Депай провел за «Лион» 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.