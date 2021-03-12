Лапорта подтвердил договоренность о подписании контракта с Эриком Гарсией

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал пересматривать условия контракта, который был предложен защитнику «Манчестер Сити» Эрику Гарсии. Футболист перейдет в испанский клуб летом в статусе свободного агента, сообщает AS.

20-летний испанец подпишет контракт с «Барселоной» до лета 2026 года.

Гарсия является воспитанником «Барселоны». Летом 2017 года он стал игроком «Манчестер Сити». За английский клуб в текущем сезоне Гарсия провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.