Нагельсманн может заменить Кумана в «Барселоне»

«Барселона» по окончании сезона-2020/21 может пригласить нового главного тренера, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, новый президент клуба Жоан Лапорта хочет видеть в команде наставника «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. Функционер убежден, что 33-летний специалист сможет достичь более высоких результатов во главе клуба. Однако если «Барселона» станет чемпионом Испании в этом сезоне, Куман останется.

Сообщалось, что в Негельсманне также заинтересованы «Бавария» и «Тоттенхэм». «Барселона» в турнирной таблице ла лиги располагается на 2-м месте.