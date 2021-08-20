Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал будущее полузащитника Илаша Мориба в каталонском клубе.

«Я говорил с ним несколько недель назад. Но это был скорее личный разговор, чем общение тренера «Барселоны» с игроком. Считаю, что ситуация ужасная, ему всего 18 лет. Он мог бы выступать за первую команду. Я знаю, что «Барселона» хочет ему предложить. Мой совет таков: деньги — не главное», — цитирует Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что гвинейский хавбек хочет получать в «Барсе» 3 миллиона евро в год, клуб готов платить лишь 2 млн евро. Из-за этого футболист отказывается заключать с сине-гранатовыми новое соглашение. Он может быть отправлен во вторую команду «Барселоны».