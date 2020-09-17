Куман может пропустить первый официальный матч «Барселоны» из-за Сетьена

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может пропустить первый официальный матч команды в сезоне-2020/21, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб еще не согласовал условия расторжения контракта с прежним наставником команды, Кике Сетьеном. Сообщается, что в случае, если вопрос с компенсацией специалисту не будет урегулирован до матча 1-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала», то Куман не сможет присутствовать на скамейке «Барселоны».

«Барселона» сыграет с «Вильярреалом» в воскресенье, 27 сентября. Начало — в 18.00 (мск).