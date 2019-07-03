Коутинью может сменить "Барселону" на "ПСЖ", став частью сделки по Неймару

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может перейти в "ПСЖ", информирует sport.es. Как отмечается, он может стать частью сделки по возвращению в каталонский клуб нападающего Неймара, который согласовал пятилетний контракт.

Коутинью дал согласие на свой переход. При этом "Барселону" также может покинуть полузащитник Иван Ракитич.

Неймар в прошлом сезоне провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.

Коутинью в прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.