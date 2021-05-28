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Конте обсуждает с президентом «Реала» возможное сотрудничество

18:36

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, специалист ведет переговоры с руководством мадридского клуба. Возможно, стороны заключат двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в Конте также заинтересованы «ПСЖ» и «Тоттенхэм», однако специалист хочет работать именно в «Реале».

Напомним, под руководством 51-летнего итальянца «Интер» стал чемпионом страны сезона-2020/21.

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