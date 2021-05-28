Конте обсуждает с президентом «Реала» возможное сотрудничество

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Antonio #Conte and #RealMadrid talks in progress. The italian coach and Florentino #Perez are in talks since 36 hours ago for 2-years contract. Blancos are the first choice of the former Inter and Juventus coach, who has been contacted by other 2 clubs yesterday. #transfers https://t.co/Y4nUbQjkSp — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 28, 2021

По данным источника, специалист ведет переговоры с руководством мадридского клуба. Возможно, стороны заключат двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в Конте также заинтересованы «ПСЖ» и «Тоттенхэм», однако специалист хочет работать именно в «Реале».

Напомним, под руководством 51-летнего итальянца «Интер» стал чемпионом страны сезона-2020/21.