Конте обсуждает с президентом «Реала» возможное сотрудничество
18:36
Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, специалист ведет переговоры с руководством мадридского клуба. Возможно, стороны заключат двухлетний контракт.
Ранее сообщалось, что в Конте также заинтересованы «ПСЖ» и «Тоттенхэм», однако специалист хочет работать именно в «Реале».
Напомним, под руководством 51-летнего итальянца «Интер» стал чемпионом страны сезона-2020/21.
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