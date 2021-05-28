Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Реале» Алаба

Защитник Давид Алаба в ближайшее время официально станет игроком «Реала», утверждает AS. По информации СМИ, 28-летний австрийский футболист будет получать 12 миллионов евро в год.

«Сливочные» подпишут с Алабой контракт до 2026-го. Игрок может сыграть на позициях центрального и крайнего защитника.

В прошлом сезоне Алаба провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с мюнхенцами действует до конца июня 2021 года.

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 55 миллионов евро.