В «Барселоне» прокомментировали информацию о панических атаках у тренера Кумана
18:01
Президент «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил информацию испанских СМИ о том, что главный тренер команды Роналд Куман перенес панические атаки.
«У него был эпизод, из-за которого он попал в больницу, но сейчас он в порядке, я позвонил ему», — приводит слова Лапорта Football Espana со ссылкой на Fox Sports.
«Барселона» с 79 очками заняла третье место в турнирной таблице ла лиги по итогам прошлого сезона. 58-летний Куман возглавляет каталонцев с августа 2020-го. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл Кубок Испании-2020/21.
В феврале 2021-го у Кумана пошла кровь из носа во время пресс-конференции перед матчем с «Севильей».
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю