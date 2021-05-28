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В «Барселоне» прокомментировали информацию о панических атаках у тренера Кумана

18:01
Роналд Куман. Фото Reuters
Роналд Куман. Фото Reuters
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Президент «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил информацию испанских СМИ о том, что главный тренер команды Роналд Куман перенес панические атаки.

«У него был эпизод, из-за которого он попал в больницу, но сейчас он в порядке, я позвонил ему», — приводит слова Лапорта Football Espana со ссылкой на Fox Sports.

«Барселона» с 79 очками заняла третье место в турнирной таблице ла лиги по итогам прошлого сезона. 58-летний Куман возглавляет каталонцев с августа 2020-го. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл Кубок Испании-2020/21.

В феврале 2021-го у Кумана пошла кровь из носа во время пресс-конференции перед матчем с «Севильей».

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