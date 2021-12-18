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«Барселона» одолела на своем поле «Эльче»

22:23
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«Барселона» вырвала победу у «Эльче» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Каталонцы одолели соперника со счетом 3:2.

Причем по ходу матча «Барса» вела со счетом 2:0, но «Эльче» смог отыграться. Но все же команда Хав взяла три очка.

Теперь «Барселона» набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 16-й позиции (15 очков).

Испания. Лига 1. 18-й тур
18 дек, 20:30. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:2
Эльче
Голы
Хутгла, 16 (1:0), Гави, 19 (2:0), Тете Моренте, 62 (2:1), Пере Милья, 63 (2:2), Гонсалес, 85 (3:2)
Барселона
тер Штеген Араухо Лангле Жорди Альба Гарсия Бускетс де Йонг (Пуч, 76 ) Гави Дембеле Хутгла (Гонсалес, 72 ) Эззалзули (Бальде, 90 )
Эльче
Бадиа Роко Диего Гонсалес Паласиос Мохика (Хосема, 83) Маскарель (Гути, 60) Марконе (Херард Гумбау, 46) Бойе Лукас Фидель (Пере Милья, 60) Хосан (Тете Моренте, 46)
Предупреждения
Гарсия 79  -  Пере Милья 71, Херард Гумбау 77, Роко 86
Судьи
Рохас

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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