Клеман Ленгле хочет покинуть «Барселону» из-за недостатка игрового времени

Лангле недоволен количеством игрового времени в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может покинуть каталонский клуб, сообщает barcauniversal.

По данным источника, футболист получает мало игрового времени, поэтому хочет найти другую команду, чтобы попасть на чемпионат мира.

Защитник был игроком основного состава до прихода в «Барселону» Хави. После этого Лангле перестал попадать в основу команды.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt составляет 14 миллионов евро. Контракт защитника с «Барселоной» истекает в 2026 году.