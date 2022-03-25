Эден Азар в ближайшее время перенесет операцию на ноге

Полузащитник «Реала» Эден Азар по медицинским причинам не сможет сыграть за «Реал» в ближайшее время.

Как сообщается на сайте клуба, бельгийцу предстоит операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

По информации COPE, полузащитник пропустит около пяти недель.

В этом сезоне 31-летний футболист провел 22 матча за «Реал», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.